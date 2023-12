Le challenge Grand Prix Jeunes de tennis de table organisé par le Saint Rémy Tennis de Table a réuni plus de 90 joueurs.

47 équipes venues de toute la Saône et Loire pour défendre leur club lors de cette journée de challenge.

Un tournoi qui a nécessité une grande mobilisation des bénévoles du club de St Rémy avec la mise en place des 18 tables et toute la logistique adéquate pour un bon déroulement des rencontres. Les spectateurs avaient une zone réservée pour suivre les matchs.

Comme pour tout concours, il y avait une table de contrôle où André Seguin arbitre régional et Denis Vernichon arbitre national ont pu gérer et faire le suivi des scores et les horaires des matchs.

Les bénévoles du club de St Rémy tenaient le coin buvette et petite restauration afin que les 94 joueurs et joueuses ainsi que les spectateurs, les organisateurs et les surveillants de matchs puissent se désaltérer et se restaurer durant cette longue journée de compétition. Aujourd’hui le SRTT est présidé par Corentin Meneau et le club est fort de 70 licenciés, le plus jeune a 6 ans et le plus âgé un peu plus de 70 ans. Ce dimanche, 10 équipes ont été engagées pour ce 2ème tour de challenge.

Deux entraineurs s’occupent des joueurs et joueuses : Théophile Dhotet ex joueur de l’équipe de France à 13 ans et Tom Bouchacourt.

Cette journée a donné les résultats suivants :

Tableau 1

1er Bresse 1 avec Heurtin et Halbeisen-Cudel, 2ème Sennecey 1 avec Parisi et Bridet, 3ème Autun 1 avec Bernard et Barnay.

Tableau 2

1er Autun 2 avec Le Menn et Indiau, 2ème Mâcon 1 avec Pereyrol et Dessolin, 3ème Charnay 1 avec Hammerlindl et Perrin.

Tableau 3

1er Sennecey 3 avec Garrot et Corcevoi, 2ème UPCV 3 avec Bollusset et Martin, 3ème Nolay 1 avec Foucart et Clément.

Un environnement compétitif et convivial, le tournoi de tennis de table laissera une bonne impression aux équipes participantes et encouragera la passion pour ce sport dynamique.

C.Cléaux