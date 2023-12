Collecte solidaire au lycée Pontus de Tyard

Après discussion avec leur professeur d'éducation civique (EMC), M. Damien Saley, les élèves ont souhaité mener une action en faveur d'une association. Les temps étant difficiles pour les associations caritatives et encore plus pour leurs bénéficiaires, et après l'appel lancé par les Restos du Coeur il y a deux mois, c'est cette association qui a été choisie par les élèves.

Leur mobilisation, celle de leurs familles et des personnels de l'établissement ont permis de remplir de nombreux cartons de nourriture, produits d'hygiène et autres produits pour les bébés. C'est une belle collecte qui a été permise par la mobilisation des élèves de 1ère 8 qui remercient chaleureusement toutes les personnes qui ont fait un don!

Ce vendredi 22 décembre, Bernard Cadot, responsable des Restos du Coeur à Chalon-sur-Saône, est venu récupérer les fruits de la collecte, accueilli par le proviseur du lycée, M. Francis Coqueugniot, et par les élèves avec leur professeur. M. Cadot les a félicités pour cette initiative bienvenue en période de fêtes et leur a proposé de poursuivre la démarche en participant à la grande collecte des Restos en mars prochain et en venant visiter le local des Restos en 2024. L'engagement se poursuit!"