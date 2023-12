HOPITAL DE CHALON - Poursuite du déploiement de la prise de rendez-vous en ligne via Doctolib

Le centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône souhaite faciliter la prise de rendez-vous des patients. Ainsi, une solution de réservation en ligne se déploie progressivement, en complément de la prise de rendez-vous sur place et par téléphone.

- Depuis le 30/10/2023, il est possible de prendre rendez-vous en ligne via Doctolib pour le service imagerie (radiographie, mammographie, échographie et scanner).

- Depuis le 13 décembre 2023, la prise de prise de rendez-vous en ligne est désormais possible dans les secteurs de médecine et chirurgie pour certaines consultations ou examens externes dans les services suivants :

o CeGIDD (Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic), o Chirurgie urologique,

o Chirurgie viscérale et digestive,

o Dermatologie (uniquement la photothérapie),

o Infectiologie,

o Ophtalmologie,

o Oto-rhino-laryngologie (ORL),

o Rhumatologie (uniquement pour l’ostéodensitomètrie).

La prise de rendez-vous en ligne s’effectue via le site web du centre hospitalier William Morey, grâce à l’onglet « prendre RDV » ou sur le site en ligne Doctolib. Le service est simple, gratuit et accessible 24h/24 et 7j/7. Pour les patients, la prise de rendez-vous sur internet est ainsi considérablement simplifiée.

Le déploiement de la prise de rendez-vous en ligne se poursuivra dans les prochains mois pour d’autres services du centre hospitalier.