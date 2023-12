Quelles sont les variantes naturelles aux boissons énergisantes ?

es boissons énergisantes sont généralement consommées dans l'optique de réduire sa fatigue, de se réveiller ou se donner un regain d'énergie. Seulement, elles sont souvent composées de sucre raffiné ou d'édulcorants et d'ingrédients excitants ou stimulants en trop grande quantité, tels que la caféine ou la taurine. Pour une version plus naturelle, en cas de baisse de régime, vous pouvez consommer directement - mais avec modération - du thé, du café, du maté ou du matcha. En encas ou pendant un effort, la banane, riche en glucides, est une excellente source d'énergie. Les oléagineux, avec leurs lipides, sont une autre collation intéressante pour se rebooster lors de la fatigue de l'après-midi ou avant une séance de sport. Les smoothies à base de légumes, notamment verts, permettront quant à eux de faire le plein de vitamines et minéraux pour retrouver son tonus. Même si tous ces aliments sont bénéfiques, veillez à ne pas en abuser et conservez une alimentation diversifiée, qui, ajoutée à un sommeil réparateur et à une activité physique régulière, vous fournira toute l'énergie dont vous avez besoin !



M.G