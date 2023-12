La Maison des Vins remet un chèque de 1000 euros pour l’Association « La Famille Chalonnaise »

Une belle action de solidarité!

Chaque année, la Maison des Vins contribue à une œuvre caritative en lui proposant de mettre en place un stand pour la confection des paquets cadeaux d’achats de Noël. Cette année, ce sont les membres de l’Association, ‘La Famille Chalonnaise’ qui participaient à cette opération commencée le 15 décembre et qui s’est terminée le 23 décembre. Sur une tranche horaire de six heures, ce sont une dizaine de bénévoles qui se sont succédés tous les jours d’ouvertures pour emballer les achats des clients de la Maison des vins.

Pour concrétiser ce partenariat, samedi 23 décembre à 15 heures, Roelof Ligtmans, Président de la Maison des Vins, assisté de Jean-Charles Bezin, son Directeur et Thierry Terville, recevait la Présidente de l’Association, Madame Arlette Cornaire pour la remise officielle du chèque de 1000 euros.

Pour information, l’association de ‘La Famille Chalonnaise’ forte de ses 165 adhérents œuvre en direction des personnes en difficulté et propose depuis plus de 35 ans des bourses aux vêtements au printemps et en automne.

Saluons cette belle initiative de la Maison des Vins qui chaque année se montre solidaire des différentes associations du chalonnais et grand chalonnais.

Clin d’œil à un trio de joyeux lurons en train de déguster les échantillons de la nouvelle carte de la Maison des Vins.

J.P.B.