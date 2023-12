AVIS DE DECES - Monsieur Maurice VERRIEN

CRISSEY



Martine et Robert, sa fille ;

Clémence et Jérôme,

sa petite-fille ;

Jules et Lucie,

ses arrière-petits-enfants ;

Marthe PETIT, sa sœur ;

et toute la famille,

ont la tristesse de vous annoncer le décès de

Monsieur Maurice VERRIEN

à l'âge de 95 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 28 décembre 2023 à 10 heures en l'église de Crissey.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.