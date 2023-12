Galerie du Châtelet à Chalon-sur-Saône : Quand le talent s’expose avec le peintre Jean Luc Durand

Le clin d’œil d’info-chalon.com

Si Jean Luc Durand, membre de l’O.M.S reste très connu dans le monde du sport chalonnais, il possède également le talent d’aquarelliste reconnu.

Cet artiste expose ses œuvres à la Galerie du Chatelet jusqu’ à ce samedi (de 10 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures).

Info-chalon était présent ce 27 décembre 2023 à ses cotés pour couvrir cet événement.

L’interview :

Jean Luc, quelles sont vos sources d’inspiration ?

J.L.D : « Je peins essentiellement sur Chalon-sur-Saône et ses environs. Néanmoins, ma prédilection, c’est Chalon-sur-Saône et surtout la Saône parce que j’adore tout ce qui tourne autour de l’eau, parce que c’est vivant, cela reflète, c’est superbe et surtout c’est quelque chose que l’on peut partager ! ».

Combien de temps vous faut-il pour la réalisation de telles œuvres ?

J.L.D : « Alors cela est très variable, si le sujet me passionne et que je rentre tout de suite dedans, j’en ai pour deux à trois heures. Sinon la peinture peut être reprise à différent moment et cela peut durer deux trois jours mais en bossant une heure par jour dessus ! ».

Un message à adresser aux chalonnais ?

J.L.D : « Venez me rencontrer, par mes peintures, vous allez découvrir des petits coins de Chalon que vous ne connaissez pas forcément. Vous aurez aussi une autre vision de Chalon. Vous découvrirez autrement Chalon, parce que quand on lève la tête en se baladant dans notre belle ville chalonnaise, on découvre des tas de choses et de très belles choses ! ».

Venez découvrir la centaine d’œuvres exposées dont 80% ont pour thème Chalon-sur-Saône et ses environs…

(Vous pouvez le contacter sur son site jld.aquarelles@gmail.com )

J.P.B