Dernier entraînement ludique Parents-Enfants pour les U15 de l’Entente Saonoise Féminine Handball

L’heure de la trêve hivernale a sonné et l’entraîneur Nadine Canard a donné rendez-vous aux parents de ses U15 pour affronter leurs ouailles. Un échauffement plus tard et le match achevé, les 2 parties ont profité des pizzas offertes par le partenaire du club Street Food St Marcel et son dirigeant MR Ben Sdira et des desserts préparés par les mamans.

Un grand merci au partenaire STREET FOOD et félicitations aux sportives et à l’année prochaine