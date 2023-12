Nouveau partenaire pour les U14, U16 et U19 du club de rugby Givry-Cheilly

Les U14, U16 et U19 du club de rugby Givry-Cheilly ont reçu de la part du club et d'un fidèle sponsor des vestes brodées. Un joli cadeau de fin d'année grâce au soutien de la menuiserie Vernet de Marcilly-les-Buxy, représentée par Nicolas et Anne VERNET. Un pot de remerciement a été organisé en présence des membres du bureau afin de remercier cette généreuse participation.