La préfecture de Saône-et-Loire distribue 750 éthylotests à Chalon-sur-Saône dans une opération sourire

L'alcool et les stupéfiants sont les plus importants facteurs d'accidents sur les routes de Saône-et-Loire. En cette période de fêtes, il faut redoubler de vigilance. La préfecture de Saône-et-Loire organisait ce vendredi 29 décembre, une "opération sourire" au niveau de la Rue de la Banque pour sensibiliser les usagers. Plus de détails avec Info Chalon.