Associations, clubs, collectivités locales.. vous souhaitez diffuser vos infos sur info-chalon.com ?

Alors que les voeux de la Nouvelle Année vont se multiplier, que les galettes vont se partager... de toute évidence, nos capacités physiologiques seront dans l'incapacité d'avaler l'ensemble de vos invitations, risquant même des indigestions de frangipane. Pour autant, info-chalon.com se tient à votre disposition. N'hésitez pas à nous faire suivre vos invitations, vos annonces d'événements et autres en ce début d'année 2024. Adressez nous directement des mails à info-chalon@orange.fr ! Merci de ne pas nous solliciter via les messageries des réseaux sociaux ! Et puis sinon passez par le téléphone ou SMS - 06 66 52 37 45 !

On se dit à très vite dans les prochains jours avec une reprise des publications rapidement !

L.G