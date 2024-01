AVIS DE DECS - Monsieur Charles DOUHERET

VERJUX - CHALON-SUR-SAÔNE - MACÉ - AUNOU-SUR-ORNE



Françoise, sa compagne (†) ;

Guillaume et Gaëlle, son fils et sa belle-fille ;

Timéo et Gabin, ses petits-enfants ;

ses frères et sœurs ;

ses neveux et nièces ;

Marie-Louise, son amie,

et toute la famille et ses amis, ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Charles DOUHERET

survenu le 30 décembre 2023, à l'aube de ses 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 6 janvier 2024, à 10 heures, en l'église Saint-Germain de Gergy suivi de l'inhumation au cimetière de Verjux.

Charles repose au funérarium Tétard d'Argentan (61) où se fera un moment de recueillement le vendredi 5 janvier entre 10h30 et 12 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.