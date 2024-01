"En 2024, résistons à l'offensive du populisme" pour la députée de Saône et Loire, Cécile Untermaier

« L’année 2024 débute dans un contexte difficile avec la guerre aux portes de l’Europe et en Palestine, et de grandes souffrances qui touchent particulièrement les enfants et les personnes âgées. Face à ces drames, n’oublions pas de relativiser notre propre situation et d’apprécier notre environnement : la construction institutionnelle née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, notre République et ses valeurs fondamentales de liberté, et l’Union européenne.

Il nous appartient aujourd’hui de relever les défis prioritaires de l’inflation dans tous les domaines, de la santé et de l’accès aux soins, et de la juste rémunération du travail. La volonté d’intégration des personnes étrangères qui exercent un emploi justifie également notre soutien. Résistons à l’offensive du populisme qui se satisfait de détruire ce qu’il n’a pas construit et de promettre à tout va, en confortant les citoyens dans leurs peurs.

Plus que jamais, l’éducation et le savoir constituent les solides fondations de notre société. Dans cette optique, demandons le maintien des classes dans les communes et donnons enfin au maire la compétence d’en décider.

Ces questions ne doivent pas masquer les enjeux fondamentaux du réchauffement climatique et des atteintes à la biodiversité, sur lesquels il nous faut poser un regard lucide. Un profond changement de société est nécessaire et la prise de conscience de la jeunesse quant à l’importance de ces combats me rend optimiste.

Le projet de création du Parc naturel régional de Bresse, amorcé en 2019, concrétise cette logique de développement durable tout en la mettant en cohérence avec les actions de l’ensemble des partenaires du territoire. Au niveau national, les Jeux Olympiques de 2024 constitueront un événement fédérateur exceptionnel mettant en valeur le sport, les athlètes et la France.

Parce que l’espoir s’impose à nous, je reprends volontiers à mon compte les mots de Jean Cocteau : « L'harmonie, c'est la conciliation des contraires et pas l'écrasement des différences », et vous transmets, en particulier aux plus fragiles, mes vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année. »