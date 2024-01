CARNET BLEU - Bienvenue à Malo

Malo BRABANT est né le 27 décembre à la maternité de l'hôpital William Morey de Chalon-sur-Saône. Il est le deuxième enfant après Lélia, 3 ans et demi, de Sophie GUDEFIN et de Gaylord BRABANT. La maman est décoratrice d'intérieur et le papa est menuisier. La petite famille réside à Varennes le Grand.