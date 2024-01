CROIX ROUGE CHALON - Des distinctions et un bilan 2023 bien rempli pour démarrer 2024

Un joli moment, particulièrement bien apprécié chaque année. L'opportunité de faire le bilan des actions menées au fil des derniers mois et de saluer l'oeuvre quotidienne de l'ensemble des bénévoles qui font vivre la Croix Rouge chalonnaise, avec un accent tout particulier mis sur la Croix Rouge Jeunesse, dont le défi a été relevé avec désormais près d'une vingtaine de jeunes engagés, et pilotés par Sophie et Eva.

Même si l'assemblée générale qui se tiendra en avril prochain sera l'occasion de faire un bilan exhaustif sur les actions menées, Camille Monnot est revenu un court instant sur un certain nombre de moments forts rythmant cette année. La Croix Rouge qui oeuvre tant dans les actions de secours que dans l'action sociale ne cesse de devenir un acteur incontournable dans la vie de notre territoire.

Si Camille Monnot n'a pas manqué d'évoquer ses "inquiétudes sur la question des transports dans le cadre des violences intra-familiales" ou le souci " des notes d'énergie avec une facture s'élevant à 16 000 euros en 2023 sans inclure décembre, le Président de l'Unité locale a évoqué les 341 familles aidées en 2023 à Chalon dans le cadre de l'aide alimentaire d'urgence contre les 310 l'année précédente, ou encore les 2093 personnes rencontrées au cours des maraudes dont 388 nouveaux.

Du côté de la Vesti'Boutique d'Ouroux sur Saône, là aussi, l'activité ne manque pas, avec 6817 personnes ayant bénéficié des services, malgré les 3 cambriolages enregistrés au cours de l'année dont un pendant les dernières vacances.

On retiendra cette année notamment l'intervention au cours de l'incendie du Foyer Adoma à Chalon sur Saône avec près de 130 personnes prises en charges par l'intermédiaire de 53 bénévoles mobilisés.

"Une année 2024 qui s'annonce forte et intense"

Si l'année 2023 n'a pas manqué d'activité, l'année qui s'annonce, réserve aussi son lot d'activités déjà programmées, avec une année olympique. Une année qui passera également par de nouvelles formations pour l'ensemble du personnel, "une activité en hausse de 40 % par rapport à 2022", tout en ayant une pensée chaleureuse "pour celles et ceux disparus en 2023".

Une soirée qui aura mis à l'honneur Pierre Desray et Camille Monnot pour leurs médailles Grand Or, Hugo Coulon pour le Prix Jeunesse. Aurélien Chevalier, Alexie Dacunha, Catherine Dupé, Laurence Millet, Eliane Sanchez et Stéphanie Esposito pour leur médaille d'argent. Gérard Alliot et Laure Guérin pour leur médaille de Bronze