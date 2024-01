« Le “bien manger” est une préoccupation actuelle et est à promouvoir au sein des foyers. Des actions dans ce sens ont déjà été menées au sein de la commune avec par exemple, le concours des soupes ou des ateliers culinaires. Saint-Marcel porte également une forte culture horticole et maraichère. La politique de la commune met aussi l’accent sur l’amélioration du cadre de vie au travers de la thématique “Un jardin en ville”. a détaillé Virginie Cote, référence « Famille » de la ville.

Voici les différents ateliers et événements proposés :

*Expositions : Plaisir et vitamines et A table : la santé au menu

*Papote en forme : une balade pour bouger !

*“Goûter sain goûter malin” atelier en périscolaires

*Atelier ado “Les réseaux sociaux : quelle influence sur le comportement alimentaire ?”

*“Mimosa” : spectacle théâtre au Réservoir suivi d'un temps d'échange avec l'autrice

*Atelier Petite Enfance “Éveil au goût” au Relais petite Enfance

*Atelier parent-enfant “Le potager dans mon assiette”

*Ateliers parent-enfant : “Manger sainement à moindre coût”

*Atelier parent-enfant “Anti-gaspi”

*Concours de soupes avec animations et dégustation ouverte au public

*Animation et sensibilisation au "bien manger" sur les accueils de loisirs des mercredis

*Création d’une mini plaquette d’info dédiée à informer les jeunes et leurs familles sur les TCA et qui recense et identifie les personnes ressources sur le territoire.

Toutes les dates et modalités d’inscription sont à retrouver ci-dessous.

Virginie Cote et la ville de Saint-Marcel remercient d’ores et déjà leurs partenaires : Le Réservoir et la bibliothèque de Saint-Marcel, le Service santé et handicap et service développement durable du Grand Chalon, le service prévention SOLIMUT, « Interfel », association des fruits et légumes frais, Santé Biose, Art de vivre.

Amandine CERRONE.