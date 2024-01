Le Ring Olympique Chalonnais remonte sur le ring pour une nouvelle année

La trêve hivernale terminée, le Ring Olympique Chalonnais a repris ses entraînements à la Salle Armand Langlais pour un début d'année des plus prometteurs. Plus de détails avec Info Chalon.

Exit les fêtes de fin d'année 2023 et c'est parti pour une nouvelle année placée sous le signe du renouveau pour le club de boxe anglais de notre ville !

Ainsi, les premiers cours ont repris à la Salle Armand Langlais, entre aéroboxe et boxe amateurs et loisir du Ring Olympique Chalonnais (ROC), ce lundi 8 janvier 2024.

«Toutes les sections du ROC, au nombre de sept, reprennent cette semaine», nous indique Saïd Fergani, le président du ROC.

Ce dernier nous apprend que le Ring Olympique Chalonnais compte actuellement 145 licenciés.

Si le club retrouve peu ou prou son effectif d'avant la crise sanitaire qui avait mis momentanément un frein à son développement, le président du ROC demeure inquiet quant à l'avenir du noble art. En effet, une tendance se dessine depuis quelques temps : il y a plus d'inscrits en loisir qu'en amateurs.

Un manque d'engouement pour la section amateur qui le le laisse perplexe quant à la pérennité de la boxe anglais hélas de plus en plus ringardisée au profit des nouveaux arts martiaux.

«C'est d'autant plus dommage que les valeurs véhiculées par le noble art font de celles et ceux qui la pratiquent des adultes accomplis et de bons et honnêtes citoyens... et c'est ce dont la jeunesse a besoin, des valeurs», déplore Saïd.

Mais il en faut plus pour que ce pugiliste qui a longtemps traîné ses guêtres dans les rings de France et de Navarre, notamment sous la houlette de Marcel Martin, le fondateur du club à qui nous souhaitons nos meilleurs vœux à l'occasion de la nouvelle année, baisse les bras.

Droit dans ses bottes, celui-ci nous égrene ex tempore quelques dates clés qui jalonneront le début d'année du club. Citons dans l'ordre chronologique, les passages de grades pour les gants blancs et les gants jaunes ce samedi 13 janvier de 10 heures à 12 heures; la Galette des Rois du club le vendredi 19 janvier à 19 heures 30 avec la remise des équipements babyboxe, le Championnat de boxe éducative à Échelon (Côte-d'Or) le 10 février avec une dizaine de licenciés du ROC engagés, et pour finir, le Gala du RAL à Lons-le-Saunier (Jura) où le ROC sera représenté par 6 amateurs dont une fille.

Un début d'année qui promet de bons moments de boxe en perspectives pour le ROC.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati