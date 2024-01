CARNET BLEU - Bienvenue à Lény

Lény FLORET est né le 5 janvier à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Il est le deuxième enfant après Lio, 3 ans et demi, de Mélanie BALLAND et de Kévin FLORET. La maman est préparatrice en pharmacie et le pape est plombier chauffagiste. La petite famille réside à Louhans.