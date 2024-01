Départ à la retraite du couple Michel et Béatrice Collard, les chapeliers de la rue aux fèvres

Après 40 ans d’activité au sein de leur magasin, ils prennent une retraite bien méritée !

Figures emblématiques parmi les commerçants du centre-ville, Michel et Béatrice Collard, les propriétaires du magasin ‘Chapeau Chic & Gants de Cuir’ situé 7 rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône, sont à quelques jours de la retraite après 40 ans de bons et loyaux services auprès des chalonnais.

Suite à leur départ programmé le lundi 15 janvier 2024, ils se sont confiés à Info-chalon :

Quels sont vos meilleurs souvenirs ?

M & B. C : « C’est peut-être d’avoir eu la chance que plusieurs grandes vedettes soient venues dans notre magasin pour acheter chapeaux et accessoires : Yannick Noah, qui est venu plusieurs fois, Patrick Bruel, Plastic Bertrand… Nous avons reçu aussi tous les politiques de la vie chalonnaise dont certains sont venus nous rendre visite plusieurs fois, Dominique Perben, Sébastien Martin, Gilles Platret, Michel Allex…

Quel message voulez-vous adresser aux chalonnais ?

M & B. C : Pendant 40 ans, nous avons passé de bons moments avec les chalonnais et grands chalonnais. On garde de très bons souvenirs avec eux car nous avons eu d’excellents rapports ensemble. Ils ont été une clientèle fidèle et on les remercie !

J.P.B

Pour information : Les nouveaux gérants du magasin qui sont des membres de la famille Collard seront présent pour la réouverture le 16 janvier 2024, plus d’informations sur info-chalon.