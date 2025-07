TMX Compétition : seul team français à aligner 3 pilotes sur les podiums du Championnat de France !

Et on peut dire qu’ils ont fait brillé les couleurs de leur équipe jusqu’au bout de la saison puisqu’ils terminent tous les trois sur le podium :

*Enzo HERZOGENRATH, 14 ans, devient Vice-Champion de France Espoir

*Calvin FONVIEILLE, 25 ans, termine 3ème Élite MX2

*Adrien MALAVAL, 28 ans, termine aussi 3ème Élite MX1 (catégorie Reine)

Avec ces performances hors normes, TMX Compétition devient donc le seul team français à aligner trois pilotes sur les podiums finaux !

Du côté de Chateauneuf-les-Martigues, Jules PIETRE, quatrième pilote de l’équipe, n’est pas passé loin de la victoire au Championnat PRO HEXIS de supercross. Après avoir brillamment remporté la première manche, Jules a malheureusement été contraint à l’abandon en seconde manche suite à une lourde chute.

Il est finalement reparti en troisième manche mais bien sonné, il a réussi à terminer cinquième, preuve que Jules a les épaules pour figurer parmi les meilleurs pilotes français en supercross.

Thibaut MUGNIER, team manager et toute son équipe félicitent leurs pilotes pour leur engagement tout au long de cette saison : « c’est une année historique que vit le team depuis plusieurs mois et c’est loin d’être terminé. Nous souhaitons remercier également nos partenaires de nous permettre de vivre cette aventure et de réaliser ces performances exceptionnelles ! » a indiqué le coach chalonnais à Info Chalon.

La saison n’est pas terminée pour le team, maintenant, place à deux grands prochains rendez-vous importants :

*Ce week-end, Enzo HERZOGENRATH, jeune pilote de l’Equipe de France, après sa belle qualification au Championnat du monde junior, est déterminé à aller chercher le titre de Champion du Monde par équipe ainsi qu’un podium individuel à Romagné, en Bretagne.

*Calvin, Adrien et Jules ont eux, rendez-vous le 12 juillet à Saint Thibéry (34) pour le Championnat de France de Supercross SX Tour.

Pour suivre l’actualité du team chalonnais, c’est par ici.



Amandine Cerrone.