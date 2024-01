Remise de chèques des ‘Lions club’ suite à l’action ‘Tulipes contre le Cancer’

Le photoreportage info-chalon.com

Mercredi 10 janvier à partir de 18h00, dans le Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville à Chalon-sur-Saône, se déroulait la cérémonie de remise de chèque du Lions Club Chalon Doyen et le Lions Club Chalon Saôcouna suite à l’opération "Tulipes contre le cancer" à la recherche, aux centres hosiptaliers et aux associations qui luttent contre le cancer.

Un événement qui se déroulait en présence de la sénatrice Marie Mercier, de la Conseillère Départementale Françoise Vaillant, de la Vice-présidente au Grand chalon en charge des sports, Dominique Melin, de la Vice-présidente en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l’emploi, de l’insertion et de la santé Annie Lombard, de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Bruno Legourd, 1er adjoint, d’Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, des Conseillères Municipales, Véronique Avon, Déléguée à l’animation commerciale, Isabel Paulo, Déléguée aux actions en direction des jeunes, Dominique Rougeron, Déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, Monique Brédoire, Chargée de Mission du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, de François Girodon, Professeur au Centre hospitalier de Dijon, d’Alain Regnier, Président du lions club Chalon Saocoûna assisté d’ Elena Nicolas, adhérentes de l’association, de Charles Lelu, Vice-président du Lions Club Chalon Doyen assisté de Didier Trinchard, trésorier de l’association, de Brigitte Caillet, Présidente de l’association ‘Ailes Aident’, de Claudine Deleaz, Présidente de l’association ‘Toujours Femmes’, de Sandra Lavigne, Directrice des Soins d’Oncologie (Oncosup) à la Clinique Sainte Marie, d’Adeline Bergeret du Service Hémato-oncologie de l’Hôpital William Morey à Chalon-sur-Saône, de Françoise Ray, présidente de l’association de lutte contre le rétinostop, de Jeannine Bertillier, initiatrice du projet à chalon des "Tulipes contre le cancer", de Claude Picot, Coordinatrice de "Tulipes contre le cancer…

Cette belle opération de solidarité s’est déroulée tout le mois d’avril 2023 en mobilisant une cinquantaine de membres des deux lions clubs, Lions Club Chalon Doyen et le Lions Club Chalon Saôcouna et a permis de récolter la somme totale de 19 000 euros qui a été attribuée aux associations, pour l’achat de matériel à la clinique Sainte Marie et à l’hôpital William Morey et à la recherche pour le cancer au Centre Hospitalier dijonnais.

Après l’allocution de Gilles Platret,

Extrait du discours Elena Nicolas : « L’opération ‘Des Tulipes contre le Cancer’ est née en Normandie, il y a 35 ans. Elle est aujourd’hui déployée sur 55 lieux de plantation à travers toute la France. Elle a permis de récolter en trois décennies plus de 22 millions d’euros, qui ont aidé à financer la recherche sur le cancer, de nouveaux équipements et de nouveaux soins pour le confort et le bien-être des patients. Cela fait déjà 23 ans que l'opération « Tulipes contre le Cancer » existe à Chalon, grâce à Janine Bertillier, qui a lancé cette action en 2001 avec les 3 Lions Clubs Chalonnais. Les remises des chèques est un moment très important et une récompense pour les membres de nos deux lions clubs et nos bénévoles car pendant 3 ou 4 semaines, tous les jours sans exception, nous sommes sur le champ pour accueillir les gens et cueillir les tulipes. Nous préparons aussi les bouquets que nous échangeons contre des dons. Aujourd’hui, nous sommes heureux de savoir que nos bénéficiaires vont pouvoir réaliser certains de leurs projets de recherche, d’achat de nouveaux matériels ou de nouveaux soins pour les patients. Cette belle action a été possible grâce à vous tous et nous vous en remercions. La mise en place de cette manifestation ne serait pas possible sans l'aide des services de la mairie et de la ville de Chalon en ce qui concerne la logistique et l'appui technique aussi, nous remercions M. le Maire, les Ateliers municipaux, la Voirie, les Espaces verts ainsi que toutes les personnes qui ont participé à cette opération durant toutes ces années sans oublier l’équipe de communication qui reste fidèle à nos manifestations. L’année 2023 a été très satisfaisante en ce qui concerne la cueillette des tulipes, en effet, nous avons cueilli 49 000 tulipes des 67 000 plantées. Nous ne pouvons pas dire que la météo a été très clémente avec nous mais vu tout ce qui se passe cette année, nous n’allons pas nous plaindre. Grâce à la générosité des Chalonnais, nous avons pu générer 19 000€ de bénéfices qui seront répartis entre les 6 bénéficiaires suivants : l’Unité de recherche du Professeur Girodon (CHU de Dijon) - Service Hémato-oncologie de l'hôpital William Morey - Le - Service oncologie de l'hôpital privé Sainte Marie- L’Association Toujours femme - l’Association Retinostop et l’- Association « Ailes Aident ». Je vous remercie ! ».

Extrait du discours du Professeur François Girodon : « C’est toujours avec beaucoup de joie et avec une certaine émotion et un peu de modestie que je viens récolter le fruit de votre travail et votre persévérance comme l’a rappelé Eléna tout à l’heure. Il y a une grande fidélité dans le soutien à notre recherche qui ne pousse pas aussi vite que les tulipes car la recherche c’est très long, cela demande beaucoup d’investissement, d’investissement en temps mais aussi d’investissement financier donc nous vous savons gré de votre soutien financier qui nous aide et d’ailleurs je n’hésite pas à rappeler à nos étudiants et nos doctorants qui font leur manipulation, leur test et leur sujet de recherche que cet argent, il ne tombe pas du ciel et qu’il y a des gens qui ont travaillé pour ramasser, récolter et vendre ces tulipes et que les euros dépensés pour les réactifs sont des euros qui ont été durement gagnés. Donc je suis vraiment reconnaissant aux associations, à Monsieur le Maire qui nous accueille chaque année dans ce beau Salon d’Honneur et je vous remercie toutes et tous très sincèrement pour votre soutien à nos actions de recherche! ».

S’en suivait la remise de chèques aux différents services et associations suivantes :

- Un chèque au Professeur François Girodon (CHU de Dijon) pour la recherche contre le cancer,

- un chèque à Mme DELEAZ de l’Association ‘Toujours femme’ (produits cosmétiques adaptés, séances de sophrologie)

- un chèque à Mme Françoise RAY de l’Association ‘Rétinostop’…(réalisation d’une vidéo pédagogique,)

- Service Soins d’Oncologie (Oncosup), de l’Hôpital Privé Sainte-Marie, Sandra Lavigne, (achat de 2 chevets réfrigérants).

- Service Hémato-Oncologie de l’Hôpital William Morey, Adeline Bergeret, (achat de chaises de douche).

- un chèque à l’Association ‘Ailes Aident’, Brigitte Caillet (achat d’un casque virtuel qui serait utilisé lors des séances de chimio)

La parole de fin revenant à la Sénatrice Marie Mercier !

Pour information : Communiqué « Tulipes contre le Cancer » : Hier, 10 janvier 2024, nous, Lions club de Chalon-sur -Saône Doyen et Lions club de Chalon- sur-Saône Saôcouna avons remis 19.000€ de dons à des associations et services hospitaliers régionaux actifs dans la lutte contre le cancer. Cette somme est le produit de notre action « Tulipes contre le Cancer » que nous avons effectué en avril 2023 et à laquelle vous avez participé en venant sur notre site du Bois de Menuse. Vous avez pu remarquer que les conditions météorologiques du dernier trimestre 2023 étaient plus que pluvieuses. Nous n’avons donc pas pu planter les 78000 bulbes achetés dans les délais sur notre site habituel du Bois de Menuse. La mairie de Chalon et le Grand Chalon, nous aidant encore une fois, nous octroient un terrain en zone industrielle, malheureusement avec accès restreint pour le public que vous représentez. Donc, nous les Lions et nos aidants allons cueillir les tulipes tous les matins et vous proposerons de confectionner vos bouquets, ceci toujours sur notre site traditionnel du Bois de Menuse l’après-midi de 13h à 19h. Le début de floraison (avril ?) vous sera communiqué par affichage et voie de presse, nous vous attendons, afin que nous puissions pour la 24ème année consécutive apporter, grâce à vous, notre pierre à la lutte contre le cancer.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B