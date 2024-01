AVIS DE DECES - Madame Lucette LAMBERT née FONTAINE

GIVRY



Christian et Didier, ses fils et leurs épouses ;

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

ses sœurs et beaux-frères ;

et l'ensemble de la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Lucette LAMBERT

née FONTAINE

survenu le 10 janvier 2024,

à l'âge de 90 ans.

La cérémonie aura lieu le mardi 16 décembre 2024 à 10h30 en l'église de Givry.

Pas de plaques.

Lucette repose à la chambre funéraire de Dracy-le-Fort