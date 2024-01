AVIS DE DECES - Monsieur Daniel VINCENT

GERGY - SAINT-GERMAIN-DU-BOIS



Denise, son épouse ;

Eric et Valérie, David et Sophie,

ses enfants et leurs épouses ;

Marine, Morgan, Romain, Mathéo, Julien et Aubin,

ses petits-enfants ;

Ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Daniel VINCENT

Ancien d'Algérie

survécu à l'âge de 85 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées le lundi 15 janvier 2024 à 13h15 au crématorium de Crissey.

Daniel repose au funérarium PACCAUD de Saint Marcel.

Ni fleurs, ni plaques.

La famille tient à remercier les personnes qui ont accompagné Daniel ces derniers mois.

Cet avis tient lieu de faire part et de remerciements.