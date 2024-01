L’Amicale des Anciens Tangos Chalonnais débute l’année de la meilleure des façons 

Ce jeudi 11 janvier, l’Amicale des Anciens Tangos Chalonnais débutait l’année 2024 en organisant son traditionnel repas du Nouvel An au "Club XV Alain Cordier" du stade Léo Lagrange.

Une belle assistance

Quelques 70 personnes avaient répondu présent, entre adhérents, accompagnateurs extérieurs et invité(e)s. En effet, le président J-Pierre Cretin, après avoir ouvert la réunion en présentant ses vœux à l’assistance, donnait la parole à B. Lécuelle, président du RTC, qui adressa quelques mots avant de prendre congé, appelé par ailleurs. Autres invité(e)s : deux des quatre membres du staff de l’équipe séniors, madame Gastaldo et madame Bessette, représentante locale de la Ligue contre le Cancer.

Les infos du jour

Le président donna quelques informations dont celle concernant le déroulement du repas d’avant-match RTC-COCreusot-Bourgogne du dimanche 14 janvier au cours duquel l’Amicale occupera 3 tables. Il apporta quelques précisions sur le match international France-Angleterre U18 qui aura lieu le samedi 9 mars au stade Léo Lagrange, sur le tournoi L. Brailly du dimanche 31 mars qui occasionnera la réception de Rillieux la veille, sur l’après-midi d’initiation des Anciens à la boule lyonnaise du jeudi 6 juin suivie de l’habituelle paëlla, sur les prochaines dates des réunions mensuelles de l’Amicale dont la dernière aura lieu le samedi 29 juin, concluant la saison par la traditionnelle journée champêtre.

Geste caritatif et dîner festif

En conclusion de la réunion, le Président Cretin remit, comme la saison dernière, un chèque à madame Bessette au profit de la Ligue contre le Cancer.

Malgré le "Dry January" … abandonné pour la circonstance à nos amis anglo-saxons, l’assistance pris l’apéritif … avec modération, comme il se doit, avant de déguster le superbe repas concocté par le fidèle cuisinier Laurent, bien aidé au service par les non moins fidèles bénévoles : Sylvie, Josette, Marie-Claude et Annick … sans qui il n’y aurait plus ce grand moment de convivialité indispensable par les temps qui courent, au grand ravissement de madame Bessette.

Rendez-vous a été donné le jeudi 1er février pour la prochaine réunion-repas.

J-P C - le Bureau de l’Amicale