AVIS DE DECES - Madame Lucette GUILLOT née TANIÈRE

CHALON-SUR-SAÔNE - CRISSEY



Gilbert GUILLOT, son fils ;

Pierre et Sabrina GUILLOT, son fils et sa belle-fille ;

Déborah, Alexis, Clara, ses petits-enfants et leurs conjoints ;

Henri TANIÈRE, son frère et son épouse ;

Pierrette TÊTU, sa sœur,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Lucette GUILLOT

née TANIÈRE

survenu le 11 janvier 2024,

à l'âge de 84 ans.

La cérémonie civile aura lieu le vendredi 19 janvier 2024 à 14h15, au crématorium de Bourgogne à Crissey suivi de son inhumation.