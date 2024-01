Une vue inédite et en temps réel sur les Maranges proposée par le département de Saône et Loire avec une nouvelle Webcam

C'est un lieu particulièrement bien choisi qui a vu l'implantation de cette dernière Webcam portée par le Conseil départemental de Saône et Loire. Une belle manière de promouvoir nos territoires à l'échelle planétaire puisque l'accès aux Maranges est désormais en temps réel depuis l'autre bout de la planète. Le choix s'est porté sur le sommet de la Roche Bonnard. "Lorsqu'Elisabeth Roblot, Vice-Présidente du département, nous a proposé l'initiative, on n'a pas hésité une seconde" assurent en choeur Marc Labulle, maire de Cheilly les Maranges et son premier adjoint, Claude Roche. "Tout naturellement, on s'est tourné du côté de Dezize les Maranges et du maire Michel Bouley, pour affiner l'emplacement mais la Roche Bonnard s'est imposée naturellement après la validation technique de l'équipe de Skaping".

