Parking Megarama Chalon - Le coup de gueule d'une fidèle d'info-chalon.com

"Petit coup de gueule et énième concernant les parkings du mégarama. Quel bonheur de passer un dimanche après midi au ciné à regarder une séance en famille. Beaucoup de monde ce dimanche et par conséquent les parkings sont pleins. Obligée de se garer derrière le mégarama sur un parking non aménagé. Au vu de l'état déplorable du parking, l'ambiance est vite retombée lorqu'il a fallu, une fois rentré à la maison, passer une demi heure au nettoyage des chaussures ...... et des tapis de la voiture..

les cellules commerciales situées face au cinéma semblent bien avancées, mais les clients pourront ils s'y garer , pour effectuer leurs achats ?? pas vraiment sûre au vu de la fréquentation des parkings alentours."