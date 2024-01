En seconde, un nouveau stage professionnel en entreprise dès cette année

Depuis plusieurs années, le ministère de l'Éducation nationale multiplie les mesures pour immerger les jeunes dans le monde de l'entreprise de plus en plus tôt. En droite ligne de cette politique, un nouveau stage obligatoire a été mis en place à travers un décret du 29 novembre 2023. Désormais, tous les élèves de classe de seconde générale et technologique devront passer 2 semaines d'observation à la fin de l'année scolaire dans une entreprise, une association, une administration ou encore un établissement public ou une collectivité territoriale. L'objectif : découvrir des métiers et aider ainsi à la préparation du choix d'orientation. Quelque 550 000 élèves sont concernés par la première session qui se déroulera du 17 au 28 juin 2024.

Bon à savoir : le stage d'observation réalisé en classe de troisième est maintenu.