Nouvelle émission d’Agriculturez-vous en Saône-et-Loire

C’est reparti pour une nouvelle émission sur votre web TV préférée. Elle sera diffusée vendredi 26 janvier et disponible sur YouTube, Facebook et sur notre site Agri71.fr.

Pour ce nouvel opus de la campagne 2023-2024, place à un sujet qui nous tient à cœur : Vétérinaires ruraux / Médecins : même combat ! Notre nouvel animateur, David Bessenay interrogera durant un quart d’heure trois intervenants qui jouent un rôle important dans la lutte contre la désertification vétérinaire avec notamment la collaboration de différents services et la mise en place de plans d’actions.

De l’origine du GDS aux missions du groupement technique vétérinaire de Bourgogne, en passant par l’action du Département de Saône-et-Loire, vous saurez tout ! Les présentations et réflexions sont menées avec le vice-président du Département de Saône-et-Loire en charge de l’agriculture, Frédéric Brochot, accompagné d’Alexandre Dimberton, président du groupement technique vétérinaire Bourgogne et de Julien Chardeau, président du GDDS 71.

Vous retrouverez également le portrait de Guillaume Lavesvre, éleveur en bovins allaitants sur son exploitation à Tavernay. Une recette gourmande clôturera cette émission : les galettes de veau teriyaki au miel, gingembre frais et carottes. Merci à nos principaux partenaires, le Département de Saône-et-Loire, Crédit Agricole Centre-Est et la chambre d’agriculture qui croient toujours en une communication positive des agriculteurs vers le grand public.

Merci également à la CCGAM pour la mise à disposition de l’Eduen pour le tournage réalisé par PSand. Toutes les émissions sont disponibles en replay sur YouTube. Alors n’hésitez pas à les revoir, à les partager à votre entourage et nous donnez votre avis sur notre nouveau format, plus court et plus dynamique encore.