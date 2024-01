Les services de la Ville et du Grand Chalon chaleureusement remerciés lors de la cérémonie des vœux

C'est dans une Salle Marcel Sembat archicomble que le maire de Chalon-sur-Saône et le président du Grand Chalon ont adressé leurs vœux à l'ensemble des services. Plus de détails avec Info Chalon.

Mardi 16 janvier 2024, c'est dans une Salle Marcel Sembat archicomble que Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, et Sébastien Martin, le président du Grand Chalon, ont remercié l'ensemble des services à l'occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux aux 1700 agents du Grand Chalon, de Chalon-sur-Saône et du CCAS.

L'occasion pour Frédéric Iacovella, le directeur général des services de la Ville et du Grand Chalon, de dresser un bilan positif et remercier chaleureusement l'ensemble des agens qui œuvrent au service du territoire et assurent un service public de qualité.

«Depuis 10 ans, c’est un réel plaisir de travailler à vos côtés, d’œuvrer ensemble au service de notre territoire, de réussir ensemble à assurer un service public de qualité, de concrétiser ensemble d'immenses projets», déclare le président du Grand Chalon.

«Sans eux (Ndlr : les agents), aucune réalisation communale ou intercommunale (...) Nous vous saluons chaleureusement pour votre engagement de tous les jours, car vous êtes les visages du service public, une institution indispensable dans une société fortement bousculée, et un point de repère pour chaque citoyen», rappelle à son tour le maire de Chalon-sur-Saône.

Malgré les contraintes budgétaires de plus en plus fortes, les 1700 agents du Grand Chalon, de la Ville et du CCAS accomplissent une mission fondamentale «et ils peuvent être fiers de ce qu'ils font !», précise Gilles Platret.

Le président du Grand Chalon, le maire de Chalon-sur-Saône et le directeur général des services ont tenu à adresser un salut amical aux retraités de la collectivité invités à retrouver leurs collègues, ce qu'ils n'ont pas manqué de faire avec grand plaisir.

«En 2024, plus que jamais, c’est ensemble que nous continuerons pour assurer l’avenir de notre territoire», promet Sébastien Martin.

Une cérémonie des vœux aux agents qui s'est terminée par le verre de l'amitié et des galettes des Rois concoctées par des boulangeries-pâtisseries chalonnaises et grand-chalonnaises.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati