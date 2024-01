1ère édition réussie pour la Cérémonie des vœux de la Maison des Séniors à la salle Marcel Sembat

Cinq cent personnes présentes à l’événement !

Mercredi 17 janvier, à 15 h 00, à la Salle Marcel Sembat, 1 place Mathias à Chalon-sur-Saône, se déroulait la 1ère édition de la cérémonie des Vœux pour la Maison des seniors organisé par Flavie Irza, Responsable de la Maison des séniors assistée de ses collaboratrices et collaborateurs …

Un événement qui se déroulait en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Bruno Legourd, 1er adjoint en charge des affaires sanitaires et sociales, Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, Jean-Michel Morandière, 11e adjoint en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, Pierre Carlot, Conseiller Municipal en charge des associations, des Conseillères Municipales Véronique Avon, Déléguée à l’animation commerciale, Isabel Paulo, Déléguée aux actions en direction des jeunes, Dominique Rougeron, Déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, Flavie Irza, Responsable de la Maison des séniors…

Les tables étaient très animées…

Un après midi qui a commencé par une animation musicale de la chorale de la Maison des séniors ‘Chœur et Mélodie’ composée de 30 chanteurs, sous la direction de leur chef de chœur et musicien, ‘Lugyan’ Kirszling.

Extrait du discours de Gilles Platret : « Je suis très heureux de pouvoir vous saluer et j’avoue que je n’ai pas pu comme vous, profiter de la chorale très longtemps […] Mesdames et Messieurs, je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2024. Je le fais avec des vœux de santé tout d’abord car nous savons bien à quel point elle est notre bien le plus précieux. Je vous la souhaite belle et ponctuée de beaux moments comme celui-ci car je pense que vous allez passer un agréable après-midi. Concernant ces vœux que je vous adresse à chacun de vous, je les adresse aussi à vos familles […] J’en profite pour remercier notre chorale de la Maison des séniors, qui sous la direction de son Chef de Chœur fait des merveilles et je pense que pour nous, c’est quelque chose d’absolument fabuleux de pouvoir fédérer autant d’énergie pour vous faire plaisir […] J’associe ces remerciements à l’ensemble des agents de la Maison des Sénior de Chalon et à travers eux, l’ensemble des agents du Centre Communal d’Action Sociale et les techniciens de la Salle Marcel Sembat […] Vous êtes presque 500 et cela fait plaisir de voir à quel point vous avez répondu présent [...] Pour l’année 2024, on mettra également un grand coup de collier sur la lutte contre l’isolement, parce que l’isolement des séniors est une réalité trop forte encore dans notre ville […] Merci d’être là, merci de participer à tout ce qu’on organisera pour vous et j’espère que j’aurais le plaisir de vous retrouver souvent. Mesdames et Messieurs merci et bonne et heureuse année 2024 ! ».

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B