AVIS DE DECES - Madame Marie-Thérèse RADREAU née BOUJON

CHALON-SUR-SAÔNE



Marie-Hélène et Dominique (†) GROS, Isabelle RADREAU, ses enfants ;

André BOUJON, son frère et Élisabeth ;

Aurélie et Philippe, Vincent, ses petits-enfants ;

Alya et Malek, Vinny, Lana, Lily, ses arrière-petits-enfants ;

les familles RADREAU, BOUJON, MICHAUD, HENRY,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie-Thérèse RADREAU

née BOUJON

survenu le 16 janvier 2024, à l'aube de ses 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mercredi 24 janvier 2024, à 14 heures, en l'église Sainte-Thérèse à Saint-Rémy.

Marie-Thérèse repose à la chambre funéraire de Saint-Remy.

La famille remercie l'ensemble du personnel des « Amaltides » ainsi que ceux du service des urgences et d'urologie du centre hospitalier de Chalon pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.