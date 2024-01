ESPACE NAUTIQUE DU GRAND CHALON - "Pas de fermeture avant 2025..."

C'est l'un des dossiers très attendu par les usagers de l'Espace Nautique du Grand Chalon. Confronté à la problématique des coûts de fonctionnement, notamment en période hivernale, l'Espace Nautique du Grand Chalon est au coeur des dossiers communautaire. A lui seul, il représente la moitié de l'ensemble de la consommation énergétique des bâtiments communautaires. C'est dire tout l'intérêt soulevé par les travaux à venir, d'autant plus que l'établissement sportif représente un coût de fonctionnement de l'ordre de 6 millions d'euros par an. L'enveloppe avait déjà été annoncée et fixée à près de 6 millions d'euros également. Enveloppe qui devrait être actualisée avec le renchérissement de ces derniers mois.

Ce jeudi, à l'occasion des voeux adressés à la presse locale, Sébastien Martin, est revenu sur ce dossier clé, histoire d'apaiser d'éventuelles inquiétudes des habitués.

Les travaux ne débuteront pas avant 2025, donc rassurez-vous pour les mois à venir. Aucun changement à prévoir au moins pour l'année qui débute.

Une solution de remplacement avec un bassin de location

Le choix s'est porté sur une structure de remplacement en vue de compenser la fermeture de l'Espace Nautique à l'horizon de l'année 2025. Une structure qui viendra en lieu et place de l'actuel Théâtre du Port Nord, dont le Chalon est en phase de négocation pour la revente. Si d'ici là, la vente du théâtre du Port Nord ne devait pas être effective, la structure sera démontée et stockée, afin de laisser la place à la piscine en location.

Concrètement, "il n'est pas question de perdre du temps et d'effectuer les travaux en site occupé. Ca compliquerait trop les choses" a assuré Sébastien Martin. "Pour autant, on ne peut se permettre de ne pas avoir de piscine sur le Grand Chalon". Le temps des travaux, c'est un bassin de 25 mètres temporaire qui sera donc érigé sur le site nord, un site parfaitement adapté, "bénéficiant de tous les raccordements et des structures annexes, sans aucun travaux particuliers à mener".

Parallèlement, la remise en route de la piscine de Saint-Rémy

Fermée depuis de trop longues années, la piscine d'été de Saint-Rémy, reprise en gestion par le Grand Chalon, réouvrira cet été. Une manière de préparer au fil de l'eau la fermeture en 2025 de l'Espace Nautique.

Laurent Guillaumé