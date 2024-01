Lessard le National : Michel Lefer a annoncé les différents projets essartois 2024 ce vendredi soir au sein de la salle de la Curaine

Ce vendredi 19 janvier, Michel LEFER, maire de Lessard-le-National, a présenté ses voeux aux essartois en présence de Karine PLISSONIER, vice-présidente du Grand Chalon, Michel DUVERNOIS, conseiller départemental et les élus des communes avoisinantes.

L’occasion pour lui de faire le point sur les différents projets accomplis en 2023 :

*Rénovation de l’école

*Rénovation de la mairie

*Réparation des portes de la salle des fêtes et installation d’un défibrillateur

*Travaux de voirie, marquage au sol et d’hydraulique

*Installation de la fibre

Et d’annoncer les projets envisagés pour 2024 comme la pose de panneaux photovoltaïques ou le remplacement des volets à l’École ou encore la mise aux normes et protection du système informatique de la Mairie … etc.

Monsieur le Maire a également souhaité saluer le travail acharné du Centre Communal d’Actions Sociales de la commune avec notamment l’organisation de nombreuses manifestations tout au long de l’année.

Enfin, Michel Lefer a laissé les paroles aux présidents des nombreuses associations essartoises :

*Amicale Intervillages pour le don du sang bénévole

*Amicale Pétanque Lessard

*Anim’actions

*AS Lessard Les Vieux Crampons

*Gym Volontaire Virey Lessard

*Tennis Club La Thaliette

*Bibliothèque Lire à Lessard

*Kid’écoles

*Sweet Country Dance

*Football Club Sassenay-Virey-Lessard-Fragnes

Cette soirée s’est poursuivie autour du verre de l’amitié dans une ambiance conviviale et festive au sein de la salle des fêtes des la Curaine.



Amandine CERRONE.