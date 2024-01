Les adhérents d’AVF Chalon ont tiré les rois

Un mois après avoir célébré la fête de Noël, les adhérents d’AVF (Accueil des Villes Françaises) Chalon se sont à nouveau retrouvés dans la petite salle du Clos Bourguignon pour manger la galette des Rois. Une quarantaine de membres a ainsi répondu à l’invitation de la présidente Marie-Françoise Barré et de sa dynamique équipe. Un moment sympathique, qui a été aussi l’occasion, janvier étant la période des vœux, de se souhaiter une très belle année 2024.

De nombreux rendez-vous

Une année qui sera encore riche en activités et en animations pour le plus grand plaisir des quelque 76 adhérents. Avant de déguster l’excellente galette accompagnée par un non moins excellent crémant de Bourgogne, Marie-Françoise Barré a pris la parole pour rappeler les grands rendez-vous du 1er trimestre 2024. Citons une séance de cinéma au Mégarama suivi d’un pot au restaurant Les 3 Brasseurs le vendredi 26 janvier, deux ateliers cuisine le vendredi 16 février et le samedi 23 mars, un après-midi « chansons » avec la chorale La Pastourelle le jeudi 22 février, un déjeuner au CIFA Georges-Lameloise à Mercurey avec pour rentrer un détour par le casino de Santenay le vendredi 8 mars, et enfin une sortie au restaurant Georges Blanc à Bourg-en-Bresse avec visite du Monastère Royal de Brou le jeudi 28 mars.

Gabriel-Henri THEULOT