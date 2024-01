"Suspension de la Maternité d'Autun : une première avancée confirmée" constate le député de Saône et Loire, Rémy Rebeyrotte

Le Directeur de l'Agence Régionale de Santé, en retour de ma lettre ouverte suite à une visite parlementaire au siège de l'Agence à Dijon, vient d'apporter la réponse suivante par courrier du 20 janvier :

« Au sujet du projet d’hébergement des parturientes, je vous confirme qu’un travail associant la Mairie et le CH d’Autun est en cours pour permettre l’accueil des futures mamans et de leurs familles. Les modalités de ce projet d’hébergement (ne pouvant être assimilé à un hébergement hospitalier au sens du code de la Santé Publique) seront prochainement précisées, projet auquel l’ARS n’est pas opposée. Comme je l’ai dit à Autun Iors des rencontres avec les élus du territoire, je suis ouvert à toutes propositions constructives pour améliorer la prise en charge des parturientes de l’autunois dans le respect de la réglementation et de la sécurité des patients et personnels. Ce sont les valeurs qui animent l’ensemble des équipes de l’ARS dans la réalisation de Ieurs missions au quotidien. »

C'est une première avancée, une première victoire "qui tient compte de la sécurité des parturientes et du personnel", pour reprendre les mots de l'ARS qui, jusqu'il y a peu, niait les problèmes de distance et de risques liés aux transports en Morvan.

A nous, Elus et citoyens, de continuer le combat pour obtenir encore des améliorations et pourquoi pas, le moment venu, le retour d'un service de plein exercice adapté à notre territoire. Ne jamais rien lâcher quand la santé des familles est en jeu.



Rémy Rebeyrotte, Député de Saône-et-Loire