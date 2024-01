Les résultats des concours de pétanque du weekend (doublette et triplette) organisés par l’Espérance Pétanque de Saint Marcel

400 pétanqueurs sont venus au boulodrome ce weekend !

Félicitons cette association sportive pétanque de Saint Marcel, présidée par Michel Lory, assisté de ses collaborateurs (qui compte 130 licenciés au sein de son club), pour son organisation sans faille durant tout le weekend, ce qui a permis un bon déroulement des concours doublettes (128 le samedi) et triplettes mixtes (48 le dimanche).

Remerciements à tous les pétanqueurs pour leur sympathie lors de la prise de clichés photographiques.

Résultat du concours 128 doublettes de St Marcel (samedi).

Finales du concours A : Sarre et Nicolas Dumoux (La Celle en Morvan) bat Olivier Serfati (Pont de Fer) et Stéphane Brunaud (Tournus)

Finale du concours B : Bertrand Burtin et Frédéric Carlot (Saint Germain du Plain) bat Ludovic Palella (Espérance Saint Marcel) et Sébastien Toroborrelli

Résultat du concours 48 triplettes mixte de St Marcel (dimanche).

Finale du concours A : Corinne Bonnot - Stephen Fontaine et Kylian Brunaud (NH) bat Elodie Michel - Frédéric Michel et Cyril Gagne (NH)

Finale du concours B : Laura Mainieri - Gaspard Da Rocha et Jérémy Ducret (JP Le Creusot ) bat Vanessa Commeau- Anthony Rouiller et Denis Bourgeois (NH)

Finale du concours C : Séverine Payet – Jean Christophe Morato et Stéphane Castejon (NH) bat Séverine Dubois - Mickael Nolle et Thomas Zwiler (NH)

J.P.B