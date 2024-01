Préfecture de Région – Les vœux de Franck Robine mettent en lumière les atouts et ambitions de la Bourgogne - Franche-Comté pour 2024

La cérémonie des vœux adressés aux forces vives régionales ce lundi soir a été l’occasion pour Franck Robine, le Préfet de la région Bourgogne - Franche-Comté d’inaugurer la nouvelle salle de la préfecture, nommée en l'honneur de Lucie Aubrac, résistante française, un symbole de résilience et de courage, rappelant l'importance de l'engagement citoyen et du travail collectif pour le bien commun. Cette cérémonie a réuni des personnalités régionales telles que des parlementaires, élus, sous-préfets et personnalités de la société civile.



Une vision optimiste pour 2024

« Ce soir, je voudrais vous faire partager ma conviction : cette conviction c’est que la Bourgogne Franche-Comté et le département de la Côte-d’Or peuvent regarder 2024 avec confiance » s'appuyant sur leur histoire prestigieuse, la richesse de leur terroir et patrimoine et la diversité de leurs départements. Il a souligné sa confiance dans les politiques gouvernementales, les atouts régionaux et la volonté des habitants de la région.

Particulièrement, il a mis en avant la confiance dans le domaine économique et la transition écologique. Il a noté l'engagement continu de l’État dans l'accompagnement des entreprises régionales, en particulier dans les secteurs d’excellence comme l'automobile, la métallurgie, la viticulture, la micromécanique, la santé, l'alimentation de demain et l'hydrogène. Il a mentionné la souveraineté industrielle et la réindustrialisation en cours dans la région, illustrée par l'ouverture de 23 nouvelles usines ou extensions en 2022 et 2023, et la position de la région en termes d'investissements étrangers, se plaçant au 5e rang national.

La région Bourgogne Franche-Comté a connu un succès notable dans les appels à projet du gouvernement, bénéficiant d'une aide significative pour 160 entreprises industrielles dans le cadre du programme national France 2030, pour un total de 233 millions d'euros. « Ce succès atteste de la qualité de nos entreprises et du tissu régional. » En outre, 10 territoires d’industrie ont été sélectionnés par le gouvernement, dont le développement sera une priorité en 2024.

Le Préfet a exprimé l'espoir de voir émerger un projet régional commun dans le domaine de la santé et souhaite un nouvel équilibre « pour l'écosystème universitaire suite à la rupture de 2022 ».