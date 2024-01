Vous avez souscrit à une assurance neige ? Attention aux doublons de garantie

Vous avez prévu de partir aux sports d'hiver ? Que ce soit lors de la location de votre matériel de ski ou de l'achat des forfaits de remontées mécaniques, on vous proposera à coup sûr une assurance spécifique. Faut-il la souscrire ? On vous dit tout.

Vos prochaines vacances à la montagne approchent et vous avez déjà prévu l'hébergement, le transport et peut-être même la location de vos skis ou de votre snowboard ! Mais avez-vous pensé à vos assurances ? C'est en effet souvent une fois sur place que l'on s'aperçoit qu'on a oublié de vérifier si l'on était bien protégé, et qu'on souscrit, dans le doute, l'assurance neige proposée par le loueur ou le guichet des forfaits de remontées mécaniques. Mais cette dépense supplémentaire est-elle nécessaire ? Voici quelques cas pratiques pour vous décider.



LES DOMMAGES CORPORELS

Se tordre une cheville ou se casser le bras est hélas courant lorsqu'on dévale les pistes ! Si c'est un autre usager qui est responsable de vos blessures, c'est alors son assurance responsabilité civile qui prendra vos frais en charge. Cette garantie est incluse dans n'importe quelle assurance multirisques habitation. La vôtre jouera d'ailleurs si c'est vous qui blessez un autre skieur.

Attention, en revanche, cette protection ne fonctionne pas si vous vous êtes blessé tout seul ! Il faut ici avoir une assurance individuelle accident ou une garantie des accidents de la vie (GAV), sachant que toutes deux sont le plus souvent souscrites en même temps que l'assurance multirisques habitation.



LES FRAIS DE RECHERCHE ET DE SECOURS

En cas de chute violente en haut des pistes, on se retrouve immobilisé bien loin de tout médecin. Or, une évacuation par les services de sauvetage en montagne peut se chiffrer à plusieurs centaines d'euros. Mais pas de panique, vous êtes sans doute déjà couvert ! En effet, le contrat multirisques habitation comprend en général une garantie « frais de secours et de recherche en montagne ». Et c'est souvent aussi le cas pour la garantie des accidents de la vie.



En outre, dès lors que vous avez utilisé une carte Visa Premier, Mastercard Gold ou une version supérieure, pour régler vos dépenses, vous bénéficiez d'une garantie « Neige et Montagne » qui inclut notamment la prise en charge des frais de recherche, de secours et de transport selon des plafonds qui varient en fonction de la banque et du type de CB.



LA CASSE OU LE VOL DE VOTRE MATÉRIEL

Vous avez abîmé vos skis en chutant ? On vous a dérobé votre équipement ? Si vous avez souscrit une offre de base pour votre assurance multirisques habitation, elle ne couvrira pas ce type de biens. La garantie « Neige et Montagne » de votre CB pourra toutefois vous sauver la mise puisqu'elle peut inclure le bris accidentel du matériel loué, voire le vol. Comptez cependant 20 % de franchise et un plafond de 800 € pour une Visa Premier et 850 € pour une Mastercard Gold (montants variables selon les banques).



Par comparaison, l'assurance vol et casse proposée par le loueur Sport 2000 inclut des franchises modiques (entre 25 € et 50 € selon l'équipement en cause) mais plafonne la prise en charge à 600 €, tandis que le site de location Alpinresorts.com limite sa couverture à 250 € pour le matériel enfant et 450 € pour celui d'un jeune ou d'un adulte.



ÉCOURTER SON VOYAGE

Un accident a tôt fait de gâcher un séjour à la montagne. Que faire pour le forfait de ski non utilisé, les jours de location de matériel payés pour rien, voire l'hôtel qu'on a dû abandonner plus tôt que prévu pour se faire soigner ailleurs ?



Au-delà de l'éventuelle garantie villégiature de votre contrat multirisques habitation, c'est surtout la garantie « Neige et Montagne » de votre carte bancaire qui sera une précieuse alliée ! Remboursement des forfaits et cours de ski non utilisés, mais aussi des frais d'hébergement sont en principe inclus. En revanche, pour les frais de location du matériel rendu plus tôt, tout dépend du loueur.



Julie Polizzi



À RETENIR

En matière d'assurances, il n'y a jamais de solution unique ! Pour savoir si vous avez besoin de souscrire une assurance montagne spécifique, il faut d'abord consulter les garanties de vos différents contrats et CB. S'il s'avère que vous avez déjà une bonne protection multirisques habitation, une garantie des accidents de la vie et une carte bancaire premium, vous êtes déjà bien assez couvert. À moins d'être amateur de hors-piste, ce qui est en général exclu des garanties, vous n'avez pas besoin d'une assurance neige.

À l'inverse, si vous n'avez qu'une Visa Classic et une garantie multirisques de base, vous avez intérêt à dépenser quelques dizaines d'euros en plus pour assurer vos arrières pendant votre séjour aux sports d'hiver.