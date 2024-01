Pour toutes vos annonces légales et judiciaires en Côte d'Or...et bien sûr en Saône et Loire... c'est sur info-chalon.com

Après une habilitation à publier en Saône et Loire, c'est au tour de la Côte d'Or. Info-chalon.com est habilité sur les deux départements à publier vos annonces légales et judiciaires. N'hésitez pas nous solliciter et bénéficier ainsi des tarifs les plus avantageux pour vos annonces. Il suffit de nous solliciter par mail info-chalon@orange.fr en précisant la demande de devis. Nous ne facturons aucun surplus ou services annexes. Merci encore à toutes et tous pour votre confiance renouvelée.

L.G