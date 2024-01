Fragnes La Loyère : des vœux sous le signe de la nouveauté avec l’équipe municipale mise en place en septembre.

Les Fralois et les Fraloises étaient au rendez-vous pour ces premiers vœux de la nouvelle municipalité en place depuis septembre 2023. La cérémonie des vœux est un exercice qui permet normalement aux nouveaux habitants de connaitre les élus, les instances civiles et militaires de notre agglomération, les associations de la commune…

Laurence Olivier, maire de Fragnes La Loyère, a souhaité la bienvenue à tous en préambule de son discours, discours qui a fait état d’une grande place au sein de la commune des acteurs locaux que sont les commerçants, les artisans, les associations, les enseignants… Elle a aussi plébiscité, pour leur travail, les secrétaires de mairie et la directrice générale des services, les agents communaux des différents services qui œuvrent dans l’intérêt général des habitants et les élus qui sont très motivés, déterminés, ouverts et investis.

Les travaux et investissements lancés sous l’ancien mandat ont été poursuivis comme le fleurissement, les panneaux photovoltaïques, … et d’autres seront ou ont été lancés comme le remplacement de la chaudière des Lauriers, a annoncé Laurence Olivier.

S’adressant à Sébastien Martin président du Grand Chalon présent à ses vœux, elle a rappelé : « N’oublions pas que notre commune fait partie d’une entité plus vaste qu’est le Grand Chalon qui nous permet une gestion optimisée des services rendus à la population. Le pacte fiscal et financier enfin signé, nous pouvons désormais continuer le travail déjà entamé pour permettre à la commune de Fragnes La Loyère de vivre dans cette intercommunalité dans les meilleures conditions. Maintenant, à nous, maire, adjoints et conseillers d’être à l’écoute des Fraloises et des Fralois pour faire entendre leur voix dans les instances dédiées et d’être les garants de notre cadre de vie. ».

La commune a engagé 2 nouveaux agents pour renforcer les équipes. Le CCAS est toujours aussi actif en direction des habitants.

Cette cérémonie de vœux a été, pour madame le maire, le moment pour remercier Corine Cretin qui est partie en retraite après 15 ans passés au service des Fralois, c’est Sandrine Larochette 5ème adjoint qui lui a remis le cadeau.

Corine Cretin aété très applaudie.

Après la remise de cadeau à Corine Cretin, Laurence Olivier a passé la parole au président du Grand Chalon.

Sébastien Martin a salué la nouvelle municipalité de même que l’ancien maire Alain Gaudray. Il a reconnu avoir à faire à deux maires de caractère qui ne lâchent rien et défendent bien leur commune.

Madame le maire a ensuite invité toutes les personnes à se retrouver autour du buffet.

C.Cléaux