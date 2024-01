« La préservation de l’offre scolaire n’est pas négociable dans l’Yonne ! » insiste le député RN, Julien Odoul, à l'occasion de ses voeux

Communiqué de presse

C’est dans une salle comble, avec plus de 600 personnes, que le député de l’Yonne Julien Odoul a présenté ses vœux aux habitants du Nord de l’Yonne samedi 20 janvier à Paron.

En 2023, Julien Odoul aura produit un travail parlementaire important avec 100 interventions longues dans l’hémicycle, 52 questions écrites, 70 amendements, 26 interventions en commission, 3 questions au gouvernement, 1 proposition de résolution, 5 propositions de loi et 12 visites organisées à l’Assemblée nationale.

Lors de la cérémonie, le président du Rassemblement National, Jordan Bardella, est apparu avec un message vidéo aux invités, affirmant que le député de l’Yonne méritait « les applaudissements » de la foule pour son travail de terrain et dans les médias.

Dans son discours, Julien Odoul a tenu à réaffirmer son soutien aux forces vives du nord de l’Yonne et particulièrement à ceux qui nous protègent chaque jour : policiers, gendarmes et pompiers. Il a ensuite concentré son propos sur l’éducation « qui nous rassemble tous et qui est le départ de tout ! »

Julien Odoul a déploré l’effondrement de l’Education nationale, les classements catastrophiques des élèves français et le niveau en chute libre depuis plusieurs années. Militant pour une école de la République « vecteur de l’égalité des chances », il a fustigé le nouveau gouvernement qui ne changera rien.

Très présent dans sa circonscription tout au long de l’année, il s’est positionné sur de nombreux dossiers, notamment sur celui d’un nouveau lycée dans le nord de l’Yonne porté par plusieurs élus locaux. Il a dénoncé la politique de casse sociale qui a fermé 232 classes en dix ans et qui cible cette année les écoles de Malay-le-Grand, Villevallier et Joigny.

Au terme de la cérémonie et avant une vibrante Marseillaise, le député de l’Yonne a mis à l’honneur des « talents du nord de l’Yonne », des personnalités sportives, associatives et locales qui font rayonner le territoire. Parmi les récipiendaires de la médaille de l’Assemblée nationale : Dany Charpy, président de l’association Bayard de Joigny, Leila Lahlahli, dirigeante d’Elaime Multiservice, Thierry Hoffmann, dirigeant d’Euripol, Coralie Chameroy et Fabrice Grilly, de la SPA de Nailly, Pierre Motal, le Strongman, Françoise Cluzeau, Championne de France en para tir à l’arc, Florian et Marie Ruscon, du Domaine des Sénons, Damien et Meline Fenouillet, de la chèvrerie des Dames Douces, Philippe Couroux, chef de centre de secours de Cerisiers et Nathalie Halley, présidente de l’association Des griffes et des dents.