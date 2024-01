"Soutien au monde agricole qui fait vivre nos campagnes !" pour l'Association des Maires Ruraux de Saône et Loire

Notre association, faite d’élus ruraux, travaille au quotidien avec le monde agricole...nous croisons nos agriculteurs sur les chemins ruraux tous les jours, et nous voyons les heures de travail qu’ils effectuent sans compter.

Pus d’une centaine de nos collègues Maires sont eux-mêmes agriculteurs, viticulteurs, ou retraités des professions agricoles.

Au plan départemental, nous travaillons avec la Chambre d’Agriculture et les syndicats agricoles, et nous connaissons leur esprit de responsabilité ; s’ils protestent c’est que ça mal !

Nous apportons notre total soutien au monde agricole qui manifeste depuis plusieurs jours pour la survie de l’agriculture française, qui passe par une rémunération juste du travail paysan et des prix raccords avec la production qui leur permettent de vivre de leur travail.

Véritables acteurs incontournables de nos campagnes, de nos territoires ruraux, ce sont eux qui nous nourrissent, qui entretiennent nos paysages, qui sont le socle du tourisme vert, et qui représentent une part extrêmement importante de l’économie de la Saône-et-Loire.

Nous appelons le Gouvernement à écouter leurs revendications et répondre aux attentes de l’ensemble des agriculteurs: petits et plus grands, bios et conventionnels, éleveurs ou céréaliers, maraîchers,.... en fait, tout ce que l’agriculture peut comprendre de diversité.



J.F. FARENC, Président, et le Bureau de l’A.M.R. 71