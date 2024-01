COLERE DES AGRICULTEURS - De grosses perturbations à prévoir lundi en Saône et Loire

Communiqué de presse :



Une manifestation d’agriculteurs annoncée dans le département de Saône-et-Loire lundi 29 janvier devrait perturber la circulation, notamment sur l’axe Mâcon – Chalon-sur-Saône.



Dans l’attente d’informations supplémentaires, le préfet de Saône-et-Loire recommande aux entreprises et administrations :

- de privilégier le télétravail pour leurs employés et agents,

- à défaut, d’étaler dans la mesure du possible les horaires de prise de poste et de fin de service,

- en tout état de cause, de se tenir informées de l’itinéraire des manifestations.





Aux particuliers, il est recommandé :

- de reporter les déplacements non-indispensables,

- en tout état de cause, de se tenir informés, de rester vigilants sur la route et d’adapter leur vitesse.



Les services de l’État restent mobilisés. La préfecture diffusera pendant le week-end toutes les informations permettant d’organiser la circulation, les trajets et de garantir la sécurité de tous.