Avec Jeanne Commaret, Mercurey retrouve une centenaire

Depuis septembre 2022 et la disparition à 107 ans de Maurice Mathey, Mercurey n’avait plus de centenaire dans sa population.

Ce manque est comblé depuis ce 26 janvier, date à laquelle Madame Jeanne Commaret a fêté son centième anniversaire.

Arrivée à Mercurey à l’âge de 5 ans, Mme Commaret y a vécu une grande partie de sa vie, son mari travaillant longtemps au domaine Jeannin-Naltet à Jamproyes. Dans sa vie, elle est également passée par Chalon avant de revenir définitivement à Mercurey en 1976, commune qu’elle n’a plus quitté depuis.

Mère de 5 enfants, elle est également l’heureuse grand-mère de 6 petits enfants et 8 arrière petits enfants.

C’est avec plaisir qu’elle a évoqué de nombreux souvenirs liés à des lieux et des monuments précis de la commune et posé bien des questions à Mmes Françoise Tachon et Christine Ferney, adjointes, venues lui témoigner de l’amitié de ses concitoyens au nom de tout le conseil municipal.

Et parmi ses questions, l’avenir de Mercurey était en bonne place puisqu’elle a voulu savoir combien d’enfants étaient nés dans la commune en 2023 (réponse 5)

A Mme Commaret, et en attendant un autre centenaire dans la commune dans quelques mois, nous nous joignons à la délégation venue lui témoigner respect et affection pour lui souhaiter un très bon anniversaire.

J.L.C