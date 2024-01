Rire pendant 1h40 a été possible grâce aux Chiens de Navarre !

Les deux représentations de la pièce ‘La vie est une fête’ ont affiché complet. Programmées jeudi et vendredi à l’Espace des Arts, la troupe de Jean-Pierre Meurisse a semé le trouble au Grand Espace avec cette pièce délirante et ses nombreuses « sorties de route ». Politique, psychiatrie, start-up, police, écologie… sont décortiquées dans ce qu’elles ont de plus retors pour notre plus grand plaisir, tout comme les maux de la société d’aujourd’hui. Il est question de la folie également, celle que l’on peut frôler au quotidien et si on grince des dents souvent, on rit tout le temps aussi.

Du rire donc, des applaudissements nourris tout au long de la pièce et la sensation de repartir en ayant fait le plein d’énergie, c’est tout naturellement que les comédiens ont été ovationnés en fin de représentation.

SBR- Crédit photo : Philippe Lebruman

Prochains spectacles et concerts : https://www.espace-des-arts.com/