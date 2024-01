Colère des agriculteurs : plus de 50 organisations écologistes appellent à rejoindre les mobilisations

Greenpeace, Alternatiba, les Amis de la Terre, France nature environnement, les Soulèvements de la terre, Attac, Youth for Climate, Riposte Alimentaire ou encore Extinction Rebellion et plusieurs dizaines d'autres associations et personnalités appellent dimanche 28 janvier à "rejoindre les agriculteurs dans leurs mobilisations" la semaine prochaine et "refusent d'être cataloguées comme ennemies des agriculteurs".