COLERE DES AGRICULTEURS -Des points de blocage en Saône et Loire et en Côte d'Or

Nouvelle grosse journée de mobilisation des agriculteurs. Et même si Paris est dans la ligne de mire, nos territoires sont impactés ce lundi.

La FDSEA 71 annonce plusieurs points de blocage, en ciblant particulièrement le réseau autoroutier. Ce lundi, les actions sont prévues à partir de 13h00 et "pour une durée indéterminée". Plusieurs opérations escargots ciblant les entrées de Chalon sud, Tournus et Mâcon Nord sont propgrammées. Les cortèges s'élanceront de Charolles, Chalon Nord, Montchanin, Saint Germain du Plain et Louhans. Il est préférable d'éviter ou de reporter vos déplacements par l'autoroute.