Carton plein pour l'avant-première de «Le Dernier Jaguar» au Mégarama Chalon

Une avant-première en présence du réalisateur et de la scénariste. Plus de détails avec Info Chalon.

Réalisateur de «Mia et le Lion blanc» (2018) et «Le Loup et le Lion» (2021), Gilles De Maistre était attendu ce samedi 27 janvier à 16 heures au Mégarama Chalon pour présenter en avant-première, sa dernière oeuvre, «Le Dernier Jaguar».

Annoncé par Bernadette Chevrot, la directrice du Mégarama Chalon, ce dernier était accompagné par Prune de Maistre, la scénariste.

Ravis de voir une salle comble, toutes les places allouées ont trouvé preneur, le réalisateur et la scénariste se sont prêtés au jeu des questions avec plaisir avant de continuer leur tournée.

Si le film sort officiellement le mercredi 7 février dans les salles obscures, une autre avant-première est prévue au Mégarama Chalon le dimanche 4 février.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati