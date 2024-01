Quoi de neuf du coté du tennis de table de Chatenoy ?

Pour cette première journée de championnat, 1 victoire et 1 défaite.

La D3 exempte pour cette première journée a joué dans la poule complémentaire créé pour palier aux poules avec 2 exempts. Victoire 16/02 face à une sympathique équipe 3 de Bresse-Ping TT. Vincent Meulien 4 victoires, Lucas Loriot 4 victoires, Pascal Limonet 4 victoires + double associé à Eric Gayer 3 victoires.

Le 04 Février, l’équipe se déplacera à ST Vincent/Bragny.

En R3 la réception de Semur Montbard 1 se solde par une défaite 5/9. Avec 3 belles perdues sur 4 les Châtenoyens laisse passer leur chance. En l’absence de leur N° 1 laissé au repos afin de faire tourner l’équipe, les 3 défaites de Bruno Ferrando et Nicolas Jayet font mal à l’équipe. Régis Ravel-Chapuis en bon second assure 3 victoires + double associé à Eric Fouache 1 victoire, ce dernier 4ième meilleure progression du 71 en première phase, mène à 2 reprises 2 sets à 0 se fait remonter et craque en s’inclinant au 5ième set.

Le 05 Février, l’équipe se déplace à Gazelec Auxerre.